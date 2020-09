Calciomercato Benevento, c’è fiducia per Iago Falque

Calciomercato Benevento: i giallorossi vogliono chiudere il colpo Iago Falque dal Torino

Il Benevento non vuole ricoprire il ruolo di comparsa nella prossima Serie A e sta allestendo una squadra per giocare da protagonista. Dopo gli arrivi di Glik, Lapadula, Caprari e Ionita, i giallorossi hanno messo nel mirino Iago Falque.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in casa Benevento c’è fiducia per l’esito positivo della trattativa. Lo spagnolo, rientrato al Torino dal prestito al Genoa, potrebbe arrivare in prestito; anche se in granata vorrebbero inserire un obbligo di riscatto.