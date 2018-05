Termina dopo tre stagioni l’avventura di Roberto Donadoni sulla panchina del Bologna, in corso il colloquio con Saputo: ecco i possibili sostituti

Giunto sulla panchina rossoblu nell’ottobre del 2015, sostituendo l’esonerato Delio Rossi, Roberto Donadoni si appresta a dare l’addio al Bologna dopo tre anni tra luci ed ombre. Il rapporto tra il tecnico di Cisano Bergamasco e la dirigenza emiliana si è incrinato nel corso delle ultime settimane e, ora terminata la stagione, l’addio è questione di giorni come sottolinea Sky Sport.

In questi minuti è in corso a Bologna un incontro tra Roberto Donadoni e il presidente Joey Saputo, arrivato in città proprio oggi: resta da capire se ci sarà l’esonero o la risoluzione consensuale del contratto. E circolano i primi nomi per la sua sostituzione: in pole Filippo Inzaghi e Roberto De Zerbi, ma la dirigenza osserva con grande interesse anche Rolando Maran e Davide Nicola.

LEGGI ANCHE: Caos Bologna, «State facendo schifo». Il tecnico risponde così al tifoso – VIDEO