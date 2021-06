Calciomercato Bologna: il club rossoblù avrebbe messo Lyanco nel mirino per rinforzare la difesa, le alternative al brasiliano sarebbero due

Il Bologna pensa ai rinforzi per la prossima stagione e per la difesa, come riportato da Tuttosport, l’obiettivo in cima alla lista sarebbe Lyanco del Torino. I rossoblù, però, vorrebbero acquistarlo a cifre ragionevoli.

Le alternative al brasiliano sarebbero due: Benatia e l’altro granata Nkoulou.