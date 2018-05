Balotelli, i bookmakers puntano sulla Roma: staccata la Juventus

E’ tutto da scrivere il futuro di Mario Balotelli: secondo i bookmakers, favorita la permanenza al Nizza, ma attenzione al ritorno in Italia con Roma in pole position

Mario Balotelli è letteralmente rinato in Ligue 1. Da due stagioni al Nizza, l’attaccante italiano è reduce da un’annata di altissimo livello: 15 reti in campionato, 6 gol in Europa League. Numeri importanti, con il contratto del classe 1990 che scadrà il prossimo 30 giugno 2018: non mancano i club interessati all’ex Inter e Milan, finito nel mirino di alcuni team di Premier League oltre che della Roma.

Il Corriere dello Sport oggi riporta uno studio fatto dall’agenzia di scommesse Eurobet, che ha quotato le probabilità della prossima squadra di Super Mario. Favorita, a quota 3,00, la permanenza al Nizza: in Riviera tutti sperano nel rinnovo del centravanti, che potrebbe però optare per una nuova avventura. Forse in Italia, con Roma e Juventus tra le favorite: Roma quota 4,00, Juve staccata a quota 6,00.