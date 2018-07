Calciomercato Sassuolo: vicino l’accordo per Enrico Brignola: il giocatore classe 1999 può ritrovare Roberto De Zerbi

Enrico Brignola è vicino a diventare un giocatore del Sassuolo. L’attaccante in forza al Benevento, è cercato con insistenza dal club neroverde e, come riportato da Sky Sport, la trattativa può chiudersi la prossima settimana. Guidato da Roberto De Zerbi al Benevento nella scorsa stagione, adesso l’attaccante può ritrovare l’allenatore lombardo nel club neroverde. I colloqui sono in corso da giorni e il club sannita sta valutando le offerte degli emiliani; il giocatore classe 1999, attualmente impegnato agli Europei Under 19 in Finlandia, è pronto per giocare in Serie A anche nella prossima stagione.