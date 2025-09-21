Calciomercato Cagliari, Caprile nel mirino di una big italiana. La situazione in casa rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: Caprile nel mirino dell’Inter dopo un inizio di stagione convincente

Il nome di Elia Caprile comincia a circolare con insistenza tra gli addetti ai lavori, e il Calciomercato Cagliari potrebbe presto animarsi attorno al giovane portiere classe 2001. L’estremo difensore, protagonista di un avvio di stagione positivo con la maglia dei rossoblù, è finito sotto osservazione da parte dell’Inter. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un osservatore nerazzurro era presente al “Via del Mare” durante la gara contro il Lecce per monitorare da vicino la sua prestazione.

Arrivato al Cagliari nel gennaio 2025, Caprile ha subito convinto per maturità, personalità e capacità di guidare il reparto difensivo. Cresciuto tra Napoli e Bari, si è inserito rapidamente negli schemi della squadra di Fabio Pisacane, dimostrando ottimi riflessi, buon posizionamento e un’eccellente lettura delle situazioni di gioco. Non a caso, il suo nome sta emergendo come uno dei più interessanti tra i giovani portieri italiani.

Nel contesto del Calciomercato Cagliari, l’interesse dell’Inter rappresenta un segnale importante: il club rossoblù è tornato a essere una fucina di talenti in grado di attirare le big del campionato. I nerazzurri sono alla ricerca di un profilo giovane e affidabile tra i pali, in grado di garantire solidità per il futuro, ed Elia Caprile sembra avere tutte le carte in regola per rispondere a queste esigenze.

Per il Cagliari, questa attenzione rappresenta sì un’opportunità economica, ma anche una sfida gestionale: trattenere Caprile o monetizzare al momento giusto senza compromettere la competitività della rosa. In ogni caso, il Calciomercato Cagliari dovrà essere gestito con grande equilibrio dalla dirigenza, consapevole che il valore del portiere può crescere ulteriormente nel corso della stagione.

Con la Serie A 2025/26 ancora lunga, Caprile ha davanti a sé l’occasione di consolidare il proprio status e attirare nuovi interessamenti. Se le prestazioni continueranno su questi livelli, il suo nome sarà tra i più discussi nel prossimo Calciomercato Cagliari, diventando un asset importante sia in chiave tecnica che economica per il club isolano.