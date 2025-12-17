Calciomercato Cagliari, Djuric vicino? Una rivale prova a beffare la squadra rossoblu. Il punto

Calciomercato Cagliari: assalto a una punta per superare l’emergenza offensiva

Con l’apertura della sessione invernale sempre più vicina, il Calciomercato Cagliari entra in una fase cruciale. La dirigenza rossoblù sta accelerando le manovre per rinforzare la rosa e fornire a mister e squadra gli innesti necessari per affrontare la seconda parte di stagione. Le priorità sono chiare e riguardano soprattutto il reparto offensivo, apparso in difficoltà a causa di una serie di problemi fisici che hanno ridotto le opzioni a disposizione.

Emergenza in attacco per i rossoblù

La necessità di intervenire sul mercato nasce da una situazione complessa dal punto di vista medico. Il Cagliari deve fare i conti con le assenze prolungate di Andrea Belotti e Mattia Felici, due elementi che avrebbero dovuto garantire peso e soluzioni in fase offensiva. Senza di loro, il carico dell’attacco è ricaduto su pochi interpreti, rendendo evidente la mancanza di alternative affidabili. Per questo motivo il Calciomercato Cagliari si concentra sulla ricerca di un attaccante esperto, capace di assicurare fisicità, gioco aereo e gol immediati, fondamentali per la corsa alla salvezza.

Djuric nel mirino, ma la concorrenza è forte

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione spicca quello di Milan Djuric. L’attaccante bosniaco classe 1990, attualmente al Parma, è noto per la sua imponente struttura fisica e per l’efficacia nei duelli aerei. Con i suoi 199 centimetri di altezza, rappresenterebbe una soluzione ideale per dare profondità e presenza in area al Cagliari.

Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice. Sul giocatore, infatti, è forte anche l’interesse dello Spezia, alla ricerca di una prima punta di ruolo. Inoltre, nonostante il contratto di Djuric sia in scadenza a giugno, il Parma sembra intenzionato a trattenerlo fino al termine della stagione.

Questo scenario potrebbe costringere il Calciomercato Cagliari a uno sforzo economico aggiuntivo o a valutare alternative, pur di non affrontare la seconda metà del campionato con un attacco in emergenza.

