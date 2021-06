Calciomercato Cagliari: Giulini insiste per Bonifazi. Bologna in vantaggio?

Calciomercato Cagliari: incontro in corso tra Giulini e Minieri, agente di Bonifazi, in un hotel in centro a Milano

Michelangelo Minieri, agente di Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese in prestito dalla Spal, e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini (in foto) si sono incontrati in un hotel del centro di Milano.

Bonifazi era il principale obiettivo per la difesa rossoblù. Il ds Stefano Capozucca è in pressing da settimane sul giocatore classe ’96, stando però a quanto riferito da Sky Sport il giocatore sarebbe destinato al Bologna.

