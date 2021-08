Calciomercato Cagliari: idea Mancosu del Lecce. Lo scenario

Ultimi quindici giorni di calciomercato per il Cagliari che pensa a Marco Mancosu per rinforzare la squadra

Il Cagliari pensa a come muoversi nel terreno infuocato del calciomercato estivo a quindici giorni dalla sua chiusura. Secondo il telegiornale sardo Videolina, la dirigenza rossoblù avrebbe un nome in mente per rinforzare la squadra: quello di Marco Mancosu.

Il centrocampista, caratterizzato da buona tecnica e grande abilità nei calci piazzati, messo fuori dai progetti del Lecce, tornerebbe nella sua Sardegna a zero accontentando così anche il desiderio di molti tifosi che continuano a sperare in un suo ritorno in rossoblù.