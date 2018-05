Nicolò Barella Inter, nerazzurri sulle tracce del centrocampista del Cagliari: incontro tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l’agente Alessandro Beltrami

Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, Nicolò Barella è pronto per il salto di qualità. Il classe 1997 è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e in questa stagione è esploso definitivamente: 34 presenze e 6 reti in Serie A, prestazioni di altissimo livello che hanno attirato l’interesse dei principali club italiani. Il talento sardo è stato monitorato da Juventus e Roma negli ultimi mesi, ma al momento è l’Inter il club più vicino al suo acquisto…

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Biscione ha mosso i primi passi per l’acquisto di Barella: in scena oggi a Milano un incontro tra il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e l’agente Alessandro Beltrami, che cura gli interessi del centrocampista 21enne. Il dirigente interista ha chiesto informazioni sulla situazione che riguarda il calciatore, una mossa per evitare che altri club passino in pole: nelle ultime ore infatti il Cagliari ha avviato i contatti con la dirigenza rossoblu. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, Barella Inter un binomio rovente: può essere lui il colpo per la mediana di Luciano Spalletti…