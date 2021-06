Calciomercato Cagliari: Marsiglia su Simeone. Per la difesa piace Pezzella

Calciomercato Cagliari: il Marsiglia punta Giovanni Simeone mentre per la difesa piace German Pezzella della Fiorentina. Le ultime

Inizia a muoversi il calciomercato del Cagliari. Non ci sarebbero soltanto club di Serie A interessati al Cholito Simeone. Secondo quanto riferito da Sky Sport l’attaccante rossoblù avrebbe ricevuto un’offerta dal Marsiglia per andare a giocare in Ligue 1. Ad oggi la sua partenza – che potrebbe sbloccare l’affare Rafael Borrè, è sempre più probabile.

Per quanto riguarda la difesa, invece, è partito l’assalto a German Pezzella, esperto centrale della Fiorentina in scadenza nel 2022 che piace ai rossoblù. Il difensore argentino aspetta di conoscere i piani di Gattuso, mentre gli isolani devono prima definire la situazione di Godin. Ma l’interesse sarebbe concreto e la pista che porta il 29enne in Sardegna assolutamente percorribile.