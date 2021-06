Cagliari, nome nuovo per l’attacco: c’è Kevin Lasagna

Il Cagliari pensa anche al proprio reparto offensivo. Piace il profilo dell’attaccante del Verona Kevin Lasagna

Il Cagliari vuole operare e rinforzare ogni reparto. Difesa, centrocampo e attacco sono sotto la lente d’ingrandimento di Stefano Capozucca che riflette attentamente su quali giocatori potrebbero essere efficaci per il prossimo campionato che la squadra sarda vuole affrontare senza sofferenze e paure come successo in quello conclusosi un mese fa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano veronese L’Arena, la dirigenza rossoblù vorrebbe strappare al nuovo tecnico dell’Hellas Verona Eusebio Di Francesco una delle pedine fondamentali del gioco che fu di Juric, ovvero Kevin Lasagna.