Calciomercato Cagliari: il club rossoblù avrebbe rifiutato una maxi offerta del Lione per Marin

Come riferito da Sky Sport il Lione ha offerto 15 milioni di euro per portare in Francia Razvan Marin. Al momento, però, il club sardo ha rifiutato l’offerta per il centrocampista rumeno che verrà riscattato dall’Ajax al termine “ufficiale” della stagione, il 30 giugno.

Nella giornata di ieri il Cagliari ha incontrato anche il Milan per parlare del centrocampista rumeno che potrebbe lasciare i rossoblù in estate.