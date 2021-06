Calciomercato Cagliari, sirene tedesche per Walukiewicz: le intenzioni dei rossoblù

Calciomercato Cagliari: alcune squadre tedesche avrebbero mostrato interesse per Walukiewicz, ma i rossoblù non vorrebbero cedere il difensore

Il Cagliari prova a blindare, e sopratutto a trattenere, Sebastian Walukiewicz. Il polacco, infatti, avrebbe destato l’interesse di diverse squadre tedesche e del Torino, che ha subito provato a chiederlo in prestito ricevendo un no secco dai vertici rossoblù.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24

Il giovane difensore – come sottolinea L’Unione Sarda – non avrebbe alcuna intenzione di rimanere in Sardegna, rischiando di rimanere nell’ombra un’altra stagione. Tuttavia la società di Giulini, se non dovesse riuscire a convincere il giocatore, cercherebbe almeno di ricavare dagli 8 ai 10 milioni dalla sua cessione.