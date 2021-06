Calciomercato Chelsea: Tuchel vuole un difensore del Bayern Monaco

Calciomercato Chelsea: Tuchel avrebbe fatto una richiesta per la difesa. Si tratta di un giovane centrale del Bayern Monaco

Il Chelsea dopo la finale di Champions League persa con il Manchester City pensa alla prossima stagione. E Tuchel vorrebbe potenziare ulteriormente la rosa, a partire dal reparto difensivo.

Il nome preferito dal tecnico dei Blues è quello di Niklas Sule, centralone classe 1995 in forza al Bayern Monaco. Difficilmente i bavaresi si priveranno di un altro giocatore per certi versi simile ad Alaba, già accasatosi al Real Madrid. E anzi vorrebbero rinnovare il contratto di Sule, in scadenza a giugno del 2022. Ma il Chelsea, e soprattutto Tuchel, rimane alla finestra.