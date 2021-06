L’esterno del Bayern Monaco e della nazionale francese Kingsley Coman non rinnova con i bavaresi: la cifra richiesta per lui

Kingsley Coman non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco e cerca una nuova avventura.

Come riporta la Gazzetta dello Sport i bavaresi chiedono almeno 100 milioni di euro per far partire il giocatore che ha tanti estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League.