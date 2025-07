Calciomercato Cremonese, si punta tutto su Walukiewicz. La situazione sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: interesse per Walukiewicz, la difesa al centro del progetto. La situazione

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo, con la dirigenza grigiorossa attivamente impegnata a rafforzare la rosa in vista della stagione 2025/26 di Serie B. In particolare, si cerca un innesto di qualità ed esperienza per il reparto difensivo, e nelle ultime ore è emerso un nome nuovo e interessante: Sebastian Walukiewicz.

Secondo quanto riportato da Tuttocremonese.com, la Cremonese ha messo nel mirino il difensore centrale polacco, attualmente di proprietà del Torino. Classe 2000, Walukiewicz rappresenta un profilo che unisce gioventù ed esperienza, avendo già accumulato un buon numero di presenze nella massima serie italiana.

Nella stagione appena conclusa, infatti, il centrale ha collezionato 29 presenze in Serie A con la maglia granata, dimostrando solidità, senso della posizione e buona capacità di lettura del gioco. Il suo percorso in Italia lo ha visto anche protagonista con Cagliari ed Empoli, per un totale di 109 presenze in Serie A, un bagaglio importante che la Cremonese considera fondamentale in ottica promozione.

Il club grigiorosso, che punta a una stagione da protagonista in Serie B, valuta con attenzione la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo è quello di aggiungere un elemento capace di dare garanzie immediate, ma anche di rappresentare un investimento strategico a medio termine. La duttilità di Walukiewicz — in grado di giocare sia come centrale in una linea a quattro che in una difesa a tre — aumenta ulteriormente il suo valore all’interno del progetto tecnico di mister Stroppa.

Il Calciomercato Cremonese si muove dunque con intelligenza e discrezione, alla ricerca di profili già rodati ma ancora in grado di crescere. La possibilità di inserire in rosa un difensore come Walukiewicz sarebbe un colpo importante, anche in considerazione delle offerte che potrebbero arrivare da altri club di Serie A o dall’estero.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, con la Cremonese pronta a intensificare i contatti con il Torino per valutare formule d’acquisto sostenibili, come prestito con diritto di riscatto o cessione definitiva a condizioni favorevoli.

In sintesi, il nome di Sebastian Walukiewicz potrebbe diventare uno dei più caldi del Calciomercato Cremonese, in un’estate che si preannuncia ambiziosa per i grigiorossi.