Calciomercato Cremonese, Tameze obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: occhi su Adrien Tameze per rinforzare il centrocampo. La situazione attuale

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo e uno dei nomi caldi per il centrocampo è quello di Adrien Tameze. Il club grigiorosso, fresco di promozione in Serie A, è al lavoro per costruire una rosa competitiva in grado di affrontare al meglio il ritorno nella massima categoria. Tra gli obiettivi principali individuati dallo staff tecnico guidato da Davide Nicola c’è proprio il centrocampista attualmente in forza al Torino.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Cremonese avrebbe già avviato i primi contatti per sondare la disponibilità di Tameze e avrebbe presentato una prima offerta per convincerlo a trasferirsi in Lombardia. Il centrocampista franco-camerunese, classe 1994, ha un contratto con i granata valido fino al 2026, ma potrebbe lasciare Torino già in questa sessione di mercato.

Nella scorsa stagione, Tameze non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida di Paolo Vanoli, totalizzando 22 presenze senza incidere particolarmente. Con l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina del Torino, resta da capire se il giocatore rientri ancora nei piani tecnici del club granata oppure se sia destinato a cambiare aria.

In quest’ottica, il Calciomercato Cremonese potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciare la carriera di Tameze in un ambiente dove avrebbe maggiore spazio e responsabilità. Il profilo del centrocampista piace molto per la sua duttilità tattica, la capacità di agire sia da mediano che da mezzala, e per l’esperienza accumulata in Serie A con le maglie di Atalanta, Verona e Torino.

La Cremonese è decisa a muoversi con tempismo per non farsi superare dalla concorrenza. Il club vuole mettere a disposizione di Nicola una squadra solida ed equilibrata, capace di giocarsela su tutti i campi. In questa strategia, l’inserimento di un centrocampista esperto come Tameze rappresenterebbe un tassello importante per il centrocampo.

Il Calciomercato Cremonese è dunque destinato a regalare ancora colpi interessanti. L’affare Tameze è solo uno dei tanti movimenti in cantiere per i grigiorossi, determinati a costruire una rosa all’altezza della Serie A. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la trattativa potrà andare in porto.