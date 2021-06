Depay ha fatto la sua scelta: ecco dove ha deciso di giocare

Depay: l’olandese ha preso la sua decisione. Ecco dove vuole giocare l’attaccante in forza all’Olympique Lione nella prossima stagione

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Memphis Depay avrebbe ricevuto diverse offerte allettanti, tra cui quelle della Juve e dell’Inter, che avrebbe provato a sfruttare la situazione in stand-by con il Barcellona per piazzare il colpo a zero dal Lione.

La permanenza di Koeman sulla panchina dei blaugrana, però, spinge Memphis a voler trasferirsi in Liga. Depay avrebbe detto al suo agente di mettersi al lavoro per trovare un accordo con il Barça, che avrebbe approvato la richiesta di un contratto triennale.