Calciomercato Empoli, dal ritorno a casa di Gyasi al sogno inglese per Cacace. Ma c’è la Cremonese in agguato…

Calciomercato, si lavora ancora alle cessioni: Gyasi piace al Palermo, Cacace seguito dalla Cremonese e il Wrexham di Ryan Reynolds

Dopo un’amara retrocessione e le cessioni di Fazzini, Anjorin e Marianucci, il mercato in uscita dell’Empoli è tutt’altro che concluso. Come riporta oggi il quotidiano La Nazione, il club toscano è al centro di diverse trattative per altri due pezzi importanti della sua rosa, pronti a lasciare la Toscana per nuove avventure: l’esperto esterno Emmanuel Gyasi e il terzino neozelandese Liberato Cacace. Il DS azzurro è al lavoro per definire il futuro di una squadra che, sotto la guida del nuovo tecnico Pagliuca, si prepara a una profonda ricostruzione.

L’ultimo nome finito sui taccuini di un’altra società è quello di Emmanuel Gyasi. L’esterno ghanese, 31 anni, è entrato nei radar dell’ambizioso Palermo. Per lui si tratterebbe di un suggestivo ritorno a casa, essendo nato proprio nel capoluogo siciliano. Secondo le fonti citate da La Nazione, il suo profilo, ricco di esperienza e apprezzato per duttilità e spirito di sacrificio, rappresenta l’alternativa principale qualora l’operazione dei rosanero per Salvatore Elia non andasse in porto. Gyasi, dal canto suo, dopo la salvezza miracolosa del 2024 e la recente retrocessione, considererebbe chiuso il suo ciclo ad Empoli e vedrebbe di buon occhio il trasferimento.

Molto appetito sul mercato è anche Liberato Cacace. Dopo i primi sondaggi di Cagliari e Pisa, sul terzino sinistro neozelandese si sono mossi altri due club. In Italia, la neopromossa Cremonese cerca un rinforzo di categoria per la Serie A, ma l’interesse più affascinante arriva dall’estero: il Wrexham. La squadra gallese, di proprietà delle star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, neopromossa in Championship inglese, avrebbe messo gli occhi sul mancino. L’Empoli è stato chiaro: per il suo cartellino, in scadenza nel 2026, chiede circa 4 milioni di euro e tratta solo per una cessione a titolo definitivo. Sono due operazioni che potrebbero anche andare in porto in tempi non lunghissimi, tenendo conto che molti ds vorrebbero approntare squadre il più possibile complete per gli inizi dei ritiri.