Calciomercato Empoli, quattro squadre vogliono il difensore Goglichidze. La decisione finale - Calcio News 24

Calciomercato Empoli, Goglichidze nel mirino di quattro club di Serie A, ma il futuro è ancora incerto. Ecco la situazione attuale

Il nome di Saba Goglichidze è tra i più chiacchierati nelle prime fasi del Calciomercato Empoli. Il difensore georgiano, classe 2002, è infatti uno dei profili più promettenti della rosa toscana e potrebbe lasciare il club già in questa sessione estiva. Dopo la retrocessione in Serie B, l’Empoli dovrà inevitabilmente ridimensionare il proprio organico, e Goglichidze rappresenta una possibile plusvalenza importante per le casse societarie.

Secondo quanto riportato da Andrea Losapio, giornalista ed esperto di mercato, diversi club di Serie A hanno messo gli occhi su di lui. In particolare, Roma, Fiorentina, Parma e Lazio avrebbero chiesto informazioni sul talento georgiano, considerato un prospetto molto interessante per il futuro. Tuttavia, al momento, nessuna delle pretendenti ha ancora deciso di affondare il colpo. Il prezzo fissato dall’Empoli per lasciarlo partire si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro, una cifra che potrebbe presto invogliare qualcuno a muoversi con maggiore decisione.

Nel contesto del Calciomercato Empoli, la cessione di Goglichidze non è soltanto una possibilità, ma una probabile necessità. Il club azzurro, scivolato nuovamente in Serie B, dovrà fare i conti con minori introiti e l’urgenza di abbassare il monte ingaggi, pur cercando di rimanere competitivo. In questo scenario, sacrificare un giovane di valore come Goglichidze, che ha mercato e richieste concrete, diventa una strategia comprensibile.

L’ultima parte di stagione, però, è stata particolarmente amara per il difensore. Oltre alla retrocessione con l’Empoli, il calciatore ha dovuto rinunciare alla partecipazione all’Europeo Under 21 a causa di un infortunio. Durante il ritiro con la Nazionale georgiana in Austria, Goglichidze ha infatti riportato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il gruppo. La notizia è stata ufficializzata dalla Federcalcio georgiana, che ha comunicato la convocazione del suo sostituto, Lado Odishvili, per la rassegna continentale.

Nonostante questo contrattempo, il nome di Goglichidze continua a essere molto attenzionato nel calciomercato Empoli, anche perché il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze di molte squadre italiane: giovane, con margini di crescita, già abituato alla Serie A e con una valutazione ancora accessibile. Il fatto che più club si siano mossi per sondare la situazione è la prova concreta dell’interesse diffuso.

La Roma, ad esempio, sta cercando rinforzi in difesa dopo gli addii di alcuni elementi in scadenza. La Fiorentina ha da tempo l’abitudine di investire su giovani talenti, mentre il Parma, appena tornato in Serie A, è alla ricerca di profili affidabili per puntellare il reparto arretrato. Infine, la Lazio potrebbe considerare l’innesto di Goglichidze come parte di un processo di ringiovanimento della difesa.

Il futuro del difensore georgiano resta dunque in bilico. Nei prossimi giorni, il calciomercato Empoli potrebbe registrare sviluppi importanti, soprattutto se qualche club deciderà di superare l’attuale fase di semplice interesse e presentare un’offerta concreta.