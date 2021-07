Calciomercato Empoli: in arrivo Piccoli e Kovalenko dall’Atalanta

L’Empoli scatenato sul mercato: dopo l’ufficialità di Vicario, trattativa con l’Atalanta per Piccoli e Kovalenko. Le ultime

L’Empoli si attrezza per la Serie A. Il club del presidente Corsi, infatti, ha ufficializzato Guglielmo Vicario in porta in prestito dal Cagliari ma ora vuole rinforzare anche gli altri reparti.

Come riportato da Sky Sport, l’Empoli sarebbe in trattativa con l’Atalanta per Roberto Piccoli (attaccante classe 2001) e per Kovalenko, centrocampista arrivato a gennaio a Bergamo ma che non ha mai trovato spazio.