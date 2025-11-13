Calciomercato estero, c’è una clausola su Harry Kane! Manchester City e Barcellona a lavoro sull’attaccante: la situazione attorno all’attaccante inglese del Bayern

 Calciomercato, c'è una clausola su Kane! Due club ci pensano
Il Manchester City ha già cominciato a fare i primi passi in vista del calciomercato estivo 2026, e tra i principali obiettivi c’è Harry Kane. L’attaccante del Bayern Monaco potrebbe lasciare la Germania per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, cifra legata a una clausola che entrerà in vigore nel 2026. Un’opportunità che il City sta valutando con attenzione, cercando di anticipare eventuali concorrenze.

Nel frattempo, il Barcellona starebbe monitorando la situazione di Kane come possibile sostituto di Robert Lewandowski. Secondo quanto riportato da SPORT, i dirigenti catalani avrebbero già chiesto informazioni sul futuro dell’attaccante inglese, rappresentato dal fratello Charlie Kane. Anche se al momento non ci sono trattative concrete, sarebbero stati avviati dei contatti esplorativi per comprendere le possibilità di un trasferimento.

La ricerca di un nuovo centravanti da parte del Barcellona nasce dalla necessità di pianificare la successione di Lewandowski, che sta attraversando una stagione altalenante e si avvicina alla fase finale della sua carriera. Sebbene rimanga un elemento fondamentale nell’attacco blaugrana, il club ritiene necessario prepararsi a una transizione graduale. Oltre a Kane, Julian Alvarez è un altro nome nella lista del Barcellona, sebbene l’attaccante argentino dell’Al-Hilal risulti essere una soluzione più costosa.

