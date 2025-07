Calciomercato estero, Lacazette lascia il Lione. UFFICIALE il trasferimento in Arabia Saudita: giocherà al Neom

Calciomercato estero, Lacazette lascia il Lione. UFFICIALE il trasferimento al Neom Sports Club

Il secondo capitolo della carriera di Alexandre Lacazette all’Olympique Lione si è ufficialmente concluso. Dopo aver salutato i tifosi a fine maggio con una doppietta simbolica che ha portato a quota 200 le sue reti in Ligue 1, l’attaccante francese ha scelto una nuova avventura lontano dalla Francia: è infatti un nuovo giocatore del Neom Sports Club, ambizioso progetto calcistico saudita.

Classe 1991, Lacazette è cresciuto nel vivaio del Lione ed è sempre stato considerato una bandiera del club. Dopo una parentesi in Premier League con la maglia dell’Arsenal, era tornato in patria nel 2022 per guidare i Gones, segnando a raffica e chiudendo la sua ultima stagione con numeri importanti. «Non smetterò di giocare. Non sarà in Francia. Per me c’è solo il Lione», aveva dichiarato dopo l’ultima gara, lasciando intendere un addio emotivamente carico ma ormai inevitabile.

Ora la sua carriera prosegue in Arabia Saudita, dove ha firmato un contratto biennale con il Neom SC, club fondato nel 2023 e appena promosso nella Saudi Pro League. Il progetto del club si inserisce nell’ambizioso piano di sviluppo sportivo della regione di Neom, polo futuristico voluto dal governo saudita.

Il Neom SC ha già mostrato le sue ambizioni nelle ultime sessioni di mercato: a gennaio ha accolto Saïd Benrahma in prestito, mentre ora si prepara a costruire una rosa competitiva puntando su profili noti della Ligue 1. Tra i nomi accostati anche Corentin Tolisso, Marcin Bulka, Lucas Perri e l’ex tecnico del PSG Christophe Galtier.

L’arrivo di Lacazette rappresenta un colpo di grande prestigio per il club saudita, che aggiunge alla sua rosa un attaccante con oltre 300 presenze e 170 gol con il Lione, oltre a una solida esperienza europea. Per il centravanti francese, la sfida sarà quella di guidare un progetto in crescita in un contesto completamente nuovo.