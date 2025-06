Calciomercato estero, Tottenham: Postecoglu sempre più in bilico! Contattato Thomas Frank per la panchina

Il futuro di Ange Postecoglou sulla panchina del Tottenham Hotspur è incerto. Nonostante la vittoria in Europa League, che ha garantito la qualificazione in Champions League, la squadra ha concluso la Premier League al 17° posto, con 22 sconfitte in campionato. Questa performance ha sollevato dubbi sulla sua permanenza.

Secondo fonti di Foot Mercato, il Tottenham ha avviato contatti con Thomas Frank, attuale allenatore del Brentford, per valutare un possibile cambio alla guida tecnica. Frank è apprezzato per il suo lavoro con i “Bees”, dove ha valorizzato giovani talenti e mantenuto un’identità di gioco solida. La sua esperienza lo rende un candidato ideale per rilanciare il progetto degli Spurs.

Il direttore sportivo Johan Lange, ex Brentford, ha un rapporto consolidato con Frank, il che potrebbe facilitare la transizione. Tuttavia, Frank ha espresso il suo impegno verso il Brentford, dichiarando di essere entusiasta per la prossima stagione con il club. Nonostante ciò, il suo profilo rimane tra i più discussi per la panchina del Tottenham.

La decisione finale sulla permanenza di Postecoglou è attesa entro questa settimana. Il presidente Daniel Levy sta valutando attentamente la situazione, considerando sia i successi europei che le difficoltà in campionato. Il futuro del tecnico australiano potrebbe dipendere dalle prossime mosse della dirigenza.