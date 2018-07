Calciomercato Fiorentina, Antognoni: «Affare Pjaca? Serve tempo»

Marko Pjaca è da tempo sul mercato, ma la Juventus non vuole perderlo a titolo definitivo. Il club manager della Fiorentina Antognoni ha spiegato la situazione

Marko Pjaca e la Juventus prenderanno due strade diverse in vista della prossima stagione. I sei mesi di prestito allo Schalke 04, infatti, non sono bastati a convincere definitivamente i bianconeri, ma la società bianconera non avrebbe comunque intenzione di perdere il cartellino del croato a titolo definitivo, sul quale avrebbe intenzione di mantenere il diritto di ricompra.

L’INTERESSE DELLA FIORENTINA – Sull’attaccante esterno ex Dinamo Zagabria persiste il forte interesse della Fiorentina e la situazione è stata chiarita dal team manager viola Giancarlo Antognoni: «Vogliamo costruire una squadra molto competitiva per il campionato ed infatti cederemo soltanto i giocatori in esubero. Pjaca? E’ un giocatore che ci interessa, ma sono quei tipo di accordi che richiedono diverso tempo. Se troveremo un’ intesa con la Juventus bene, altrimenti guarderemo ad altri giocatori».