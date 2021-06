Fiorentina, due colpi in arrivo per Gattuso: la situazione

La Fiorentina continua a lavorare per regalare qualche rinforzo a Gattuso: trattative avanzate per due giocatori

La Fiorentina preme per chiudere Nico Gonzalez, il classe ’98 ora in Copa America, come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Il club viola è arrivato ad offrire 22 milioni più 3 di bonus ma ancora non bastano: lo Stoccarda chiede 25+5. La sensazione è che il giusto compromesso possa essere 22,5 milioni più 3,5 di bonus. C’è ottimismo ma servirà ancora uno sforzo da parte della Fiorentina. Prosegue anche la trattativa per Sergio Oliveira del Porto, che rimane l’obiettivo per il centrocampo.