Calciomercato Fiorentina, due nomi in lizza per il nuovo esterno

Calciomercato Fiorentina, i viola cercano un nuovo esterno: ecco i due nomi sulla lista del ds Daniele Pradè

Fiorentina molto attiva sul calciomercato in entrata. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Nico Gonzalez dallo Stoccarda, l’attuale reparto esterni del club viola conta tre giocatori. Oltre all’argentino, ci sono anche Sottil e Callejon, ma l’intenzione è quella di regalare un altro interprete del ruolo ad Italiano.

Come riferito da La Nazione, in Argentina trovano conferme le voci che vogliono la società toscana sulle tracce di Jorge Carrascal del River Plate. Alternativa al colombiano è Mattia Zaccagni, ormai pronto a lasciare l’Hellas Verona, per il quale la Fiorentina sarebbe davanti alla concorrenza.