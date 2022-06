Calciomercato Fiorentina: spunta l’idea di Dany Mota Carvalho del monza, ma per il club lombardo il portoghese è incedibile

La Fiorentina sarebbe sulle tracce di Dany Mota Carvalho del Monza e per averlo è disposta a mettere sul tavolo 12 milioni di euro.

Come riportato da TuttoMonza.com però, per il club di Berlusconi e Galliani Mota Carvalho sia incedibile e dunque non lascerà Monza in estate.