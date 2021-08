Calciomercato Fiorentina, c’è l’intesa per il ritorno di Nastasic

Calciomercato Fiorentina, i viola avrebbero raggiunto l’accordo per riportare il centrale serbo in maglia viola: le ultime

Fiorentina a caccia del sostituto di Nikola Milenkovic, finito nel mirino della Juve per il dopo Demiral, che potrebbe partire nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il club viola avrebbe raggiunto l’accordo per riportare in Italia il serbo Matija Nastasic.

In uscita dallo Schalke04 dopo la retrocessione in seconda serie tedesca, Nastasic potrebbe fare ritorno in Toscana sulla base di 3,5 milioni di euro.