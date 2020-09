Calciomercato Fiorentina: obiettivo Fazio o Lyanco per la difesa e come vice Biraghi piace Junior Firpo. I dettagli

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato. Al centro dei pensieri dei dirigenti viola c’è la precisa volontà di arricchire il reparto difensivo. Fermo restando che, in mancanza di offerte indecenti delle quali peraltro ad oggi non c’è assolutamente traccia, Milenkovic e Pezzella erano e restano incedibili.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la prima scelta della Fiorentina è il romanista Fazio. L’argentino è in uscita dalla Roma. Fazio piace alla Sampdoria di Claudio Ranieri, ma il giocatore considera in questo momento molto più interessante l’opzione Fiorentina. L’altro profilo che piace a Iachini è quello di Lyanco. Il centrale granata è in uscita dal Torino. Non per problemi tecnici, ma per precise strategie societarie. La Fiorentina ha sondato il terreno trovando, anche su questo fronte, un grande interesse da parte del giocatore.

Il difensore arriverà negli ultimi giorni di mercato insieme, forse, a un vice Biraghi. Junior Firpo del Barcellona è ancora nella lista dei giocatori che potrebbero ricoprire quel ruolo. Infine, sempre per restare al fronte difensori, in tempi brevi dovrebbe essere annunciato, probabilmente da Rocco Commisso in persona, l’allungamento del contratto di Biraghi.