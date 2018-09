Panchina a rischio per Moreno Longo? Il Frosinone conferma il tecnico nonostante l’avvio disastroso

Un punto nelle prime quattro giornate di Serie A, sconfitte pesanti e il gioco che latita: nelle ultime ore si è parlato del possibile esonero di Moreno Longo, ma il Frosinone smentisce qualsivoglia indiscrezione. Artefice della promozione nella scorsa stagione, il tecnico non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi ma può contare sulla fiducia della società.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club non considera l’ex mister della Primavera del Torino in discussione: dopo la tournèe in Canada l’allenatore ha dovuto fare i conti con una rosa stravolta dal mercato, con ben sedici calciatori nuovi. Serve tempo per trovare l’amalgama e la dirigenza ciociara non ha intenzione di cambiare guida tecnica per il momento…