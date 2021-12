Calciomercato Genoa: contatti per un esterno del Milan. La situazione

Calciomercato Genoa: nel mirino Samu Castillejo del Milan. L’esterno spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio

Il Genoa ha messo nel mirino Samu Castillejo, in scadenza di contratto con il Milan nel 2023 e corteggiato da numerosi club della Liga.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra i club sono già stati avviati e il calciatore ex Villarreal ha dato il proprio benestare al trasferimento in rossoblù.