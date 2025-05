Calciomercato Genoa, una big inglese è pronta a comprare il difensore rossoblu De Winter

Calciomercato Genoa, una nuova big inglese è pronta a comprare il difensore De Winter. Ecco l’indiscrezione attuae

Il Tottenham ha conquistato l’Europa League battendo l’Athletic Bilbao in una finale emozionante giocata al San Mamés. Una serata storica per il club londinese, che torna ad alzare un trofeo europeo. Tra i protagonisti della squadra inglese ci sono anche tre volti noti al pubblico genoano: Cristian Romero, Radu Drăgușin e Djed Spence, tutti ex giocatori del Genoa, oggi protagonisti nella formazione di Postecoglou.

Ma i rapporti tra gli Spurs e il club rossoblù potrebbero non fermarsi al passato. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese de la Repubblica, il Tottenham avrebbe messo nel mirino Koni De Winter, giovane difensore belga ex Juve che si è messo in luce nella stagione appena conclusa con la maglia del Grifone. Le sue prestazioni convincenti non sono passate inosservate, tanto da spingere il club londinese a muovere i primi passi concreti.

Sempre secondo la Repubblica, il Tottenham avrebbe già avanzato una prima offerta, che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di sterline, pari a circa 23,5 milioni di euro. Un segnale chiaro dell’interesse concreto nei confronti del centrale classe 2002, che con la sua solidità e maturità ha attirato l’attenzione di diversi club europei.

Il calciomercato Genoa, da parte sua, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma dovrà valutare attentamente l’offerta, anche alla luce della crescita costante del giocatore e del potenziale margine di plusvalenza. La trattativa potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, con il Tottenham intenzionato a rinforzare ulteriormente il proprio reparto arretrato puntando su uno dei talenti emergenti del campionato italiano. I rapporti tra le due società, già positivi, potrebbero favorire l’operazione.