Calciomercato Genoa, Matturro lascia l’Italia! Fatta per il prestito al Levante. Fissate le visite mediche

Il Genoa è pronto a formalizzare la cessione in prestito di Alan Matturro. Il giovane difensore uruguaiano, classe 2004, si trasferirà al Levante, club spagnolo che milita nella Liga, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e rilanciarsi dopo una stagione complicata in rossoblù. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le visite mediche e la firma sul contratto sono attese per la giornata di lunedì.

Matturro, arrivato al Genoa con grandi aspettative dopo essersi messo in luce a livello internazionale, non è riuscito a imporsi nel corso della stagione 2024/25. Prima con Alberto Gilardino e poi con Patrick Vieira, il difensore centrale ha faticato a trovare spazio in una squadra che ha privilegiato soluzioni più esperte nel reparto arretrato.

Nel corso dell’annata, il talento sudamericano ha collezionato 14 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, di cui soltanto otto da titolare. Numeri che non rispecchiano il suo potenziale, né l’investimento tecnico fatto dal club ligure per il suo inserimento graduale nella rosa.

Nonostante le difficoltà a livello di club, Matturro può vantare un palmarès giovanile importante: nel 2023 ha infatti vinto il Mondiale Under 20 con l’Uruguay, battendo in finale proprio l’Italia. Una testimonianza del valore del giocatore, che ora punta a rilanciarsi in un campionato differente, come quello spagnolo, da sempre attento ai giovani talenti sudamericani.

Il passaggio al Levante rappresenta quindi un’opportunità cruciale per il difensore mancino, che potrà accumulare minuti e continuare il proprio percorso di crescita in un contesto competitivo ma meno pressante rispetto alla Serie A. Il Genoa, dal canto suo, spera che il prestito si traduca in un ritorno con maggiore esperienza e consapevolezza.