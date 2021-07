Calciomercato Genoa, definito l’arrivo del 2005 Andrei Mihaila

Il Genoa programma il futuro: i rossoblù hanno definito l’arrivo del giovane trequartista rumeno Andrei Mihaila

In casa Genoa si pensa alla programmazione futura. Il club rossoblù, in queste ultime ore, ha messo a segno un importante colpo in prospettiva. Stando a quanto riferito da TMW, infatti, la società del presidente Preziosi ha definito l’arrivo del giovane Andrei Mihaila.

Classe 2005, il rumeno è un centrocampista che può essere impiegato anche sulla trequarti ed arriva dalla Sport Team Bucarest. Mihaila è già un punto fermo dell’under-15 rumena da diverso tempo.