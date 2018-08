Calciomercato Genoa, presi i giovani Nuno Henrique e Cleonise

Calciomercato Genoa, presi due giovani: dopo il portoghese Nuno Henrique arriva anche Denilho Cleonise dall’Ajax

Calciomercato Genoa, due colpi in prospettiva per il club rossoblù. Dopo la firma odierna di Nuno Henrique, centrocampista difensivo portoghese (classe 1999 e già nel giro del Portogallo Under 19) arrivato dal Sion, è stata chiusa anche la trattativa per Denilho Cleonise, esterno offensivo classe 2001 che arriva dalle giovanili dell’Ajax. Cleonise, cresciuto nel vivaio del club di Amsterdam, è atteso domani a Genova per la firma sul contratto che lo legherà al club rossoblù. Il Genoa guarda al futuro e dà il benvenuto a due giocatori dal talento assicurato.