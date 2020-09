Calciomercato Genoa: i rossoblù sarebbero a un passo dall’acquisto di Kevin Bonifazi dalla Spal

Il Genoa cerca un difensore e il direttore sportivo Faggiano avrebbe trovato l’elemento perfetto per puntellare la rosa di mister Maran. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù infatti sarebbero in trattativa con la Spal per Kevin Bonifazi.

L’affare è in fase avanzata e il centrale ex Torino sarebbe ormai vicinissimo a vestire la maglia del Grifone.