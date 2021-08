Insigne, Tottenham e Atletico Madrid cercano il colpo a zero

Se Lorenzo Insigne non dovesse rinnovare col Napoli, i due club punterebbero ad assicurarsi la sua firma nell’estate del 2022

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter non sarebbe intenzionata ad andare oltre i 15 milioni di offerta al Napoli per Lorenzo Insigne. Il numero 24 è nel mirino nerazzurro visto il rinnovo che tarda ad arrivare, ma la concorrenza estera è tanta.

Anche Atletico Madrid e Tottenham sarebbero infatti sulle tracce del giocatore, ma per l’estate del 2022, quando potrebbe essere disponibile a parametro zero.