Calciomercato Inter: accelerata per Moses, le ultime

Calciomercato Inter: dopo l’affare Spinazzola sfumato, i nerazzurri accelerano per Victor Moses. Le ultime

Dopo aver visto sfumare l’affare Spinazzola, l’Inter accelera con il Chelsea per Victor Moses. È lui il piano B della dirigenza interista. Come riporta Gianluca Di Marzio il nigeriano ha già dato il suo sì per il trasferimento. Anche il Fenerbahce non si opporrebbe alla cessione dell’esterno nigeriano, che in questa prima parte di stagione ha collezionato soltanto 6 presenze con la squadra turca.

Il Chelsea, proprietario del cartellino, sarebbe disposto a riprendersi il calciatore e girarlo in prestito all’Inter, dopo una richiesta iniziale di poco inferiore ai 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.