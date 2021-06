Calciomercato Inter, addio Nandez: i nerazzurri abbandonano la pista

L’Inter esce dalla corsa al centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez: l’uruguaiano non sostituirà Hakimi

L’Inter continua la ricerca per un sostituto di Achraf Hakimi, destinato al Psg, e nelle scorse giornate aveva valutato il centrocampista uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez, proponendo Nainggolan e Pinamonti come pedine di scambio.

Stando a quanto riporta SkySport nei piani dell’Inter, oggi, non rientra più Nandez: le piste seguite dai nerazzurri per sostituire il marocchino portano ad altri nomi, con la soluzione Nandez definitivamente abbandonata; probabilmente l’offerta avanzata non soddisfava le richieste del Cagliari.

