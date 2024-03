Calciomercato Inter, Arnautovic saluta tutti. Cessione in vista

Calciomercato Inter, Arnautovic pronto a dire addio ai nerazzurri in estate. Le ultime sul futuro del centravanti austriaco

Tra gli incastri del calciomercato Inter per la prossima stagione, occorrerà sciogliere il nodo legato al futuro di Marko Arnautovic. Nonostante sia arrivato in estate per 10 milioni di euro dal Bologna, l’austriaco è pronto a dire addio alla corte nerazzurra.

Il motivo alla base di tale decisione sarebbe legato ai tanti infortuni rimediati nel corso di questa stagione, considerando i 35 anni che il centravanti ha, con la necessità di un vero e proprio cambio generazionale. Il numero 9 nerazzurro ha poi un ingaggio pesante da 3,5 milioni di euro netti, e di conseguenza la cessione è inevitabile.