Atalanta Roma, numeri ASSURDI per la Dea: giallorossi annichiliti

Il 2-0 dell’Atalanta su Roma sta fin troppo stretto alla Dea: ecco le statistiche clamorose a favore dei neroazzurri

Due gol e due legni: basterebbe questo per raccontare un primo tempo a senso unico per l’Atalanta, completamente padrona del campo al Gewiss Stadium di Bergamo davanti ad oltre 20000 spettatori.

La Dea ha concesso zero tiri in porta alla Roma, arrivata alla conclusione per due volte con un xG di 0.10 contro l’1.81 dell’Atalanta che come detto si trova 2-0 (doppietta De Ketelaere) e con due legni colpiti.