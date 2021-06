Calciomercato Inter: asta tra Psg e Chelsea per Hakimi ma il club ha una preferita

Calciomercato Inter: prosegue la corsa tra PSG e Chelsea per arrivare ad Hakimi, i nerazzurri guardano e hanno una preferenza

Solo un paio di settimane fa, Achraf Hakimi sembrava a un passo dal vestire la maglia del PSG. Poi la trattativa si è complicata e si è inserito anche il Chelsea e adesso i due club si scontrano a botta di contropartite messe sul piatto dell’Inter.

In questa corsa, come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero una preferita: ovvero i Blues. E il motivo è chiaro: il club londinese può inserire come contropartita nell’affare Marcos Alonso, il preferito dai campioni d’Italia per la fascia sinistra.