Inter spunta un nome nuovo per la fascia: Jordi Alba per sostituire Hakimi

Spunta anche il nome di Jordi Alba sul taccuino dell’Inter per rinforzare le fasce. Le indiscrezioni dalla Spagna

Caccia ad un esterno sinistro in casa Inter, in attesa della mossa definitiva di Paris Saint-Germain o Chelsea per Hakimi. La dirigenza nerazzurra vuole rinforzarsi comunque su entrambe le fasce con dei puntelli di livello e il nome nuovo sarebbe quello di Jordi Alba come scrive El Mundo Deportivo.

Ci sarebbero già stati dei contatti con il Barcellona per il laterale spagnolo, con il club di Laporta che punta ad abbassare il tetto ingaggi tra i big a disposizione di Koeman. L’Inter, in caso di fumata nera sul rinnovo del terzino con il Barça, potrebbe inserirsi per portarlo a Milano puntato sulle agevolazioni del Decreto crescita e inserendo dei giocatori nell’affare con il sodalizio blaugrana. Jordi Alba ha espresso di recente il desiderio di chiudere la carriera in Catalogna, ma tutto dipenderà dalla proposta economica che gli presenterà il Barcellona rispetto al contratto in scadenza nel 2024.