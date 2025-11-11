Bastoni Inter: quel club prepara una offerta importante per il difensore nerazzurro. La posizione del club di viale della Liberazione

Bastoni Inter: il Liverpool pronto a offrire 100 milioni, ma il difensore resta fedele ai colori nerazzurri. Il club non vorrebbe privarsi del giocatore.

Il nome di Alessandro Bastoni continua a infiammare il mercato internazionale. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e rilanciato dal giornalista Fabrizio Biasin, il Liverpool sarebbe pronto a fare un’offerta monstre per il difensore dell’Inter: una cifra vicina ai 100 milioni di euro per convincere la società nerazzurra a privarsi del suo pilastro difensivo. Una proposta che avrebbe potuto destabilizzare qualsiasi club, ma non l’Inter, né tantomeno Bastoni.

Il centrale azzurro, infatti, avrebbe respinto con decisione le avances dei Reds, ribadendo la sua volontà di proseguire il proprio percorso con l’Inter. Una scelta di cuore e di identità, che conferma ancora una volta il legame profondo tra Bastoni e l’Inter, costruito negli anni attraverso successi, crescita personale e fiducia reciproca.

Nonostante il contratto in scadenza nel 2028, il Liverpool sembrava intenzionato a tentare il tutto per tutto. Il club inglese, alla ricerca di un difensore di livello mondiale per rafforzare il reparto arretrato, vede in Bastoni il profilo ideale: giovane, esperto e già abituato a giocare con personalità in contesti di altissimo livello. Tuttavia, la risposta del giocatore è stata chiara e immediata: il suo presente, e per ora anche il suo futuro, si chiamano Inter.

La decisione del difensore lascia intendere una forte motivazione interna e un progetto tecnico in cui crede fermamente. Inzaghi considera Bastoni uno dei punti fermi del suo sistema difensivo, un elemento imprescindibile sia per qualità che per leadership. E la società nerazzurra non sembra avere alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, a meno di scenari clamorosi.

Il mercato, si sa, può cambiare rapidamente, ma in questo momento la posizione dell’Inter appare solida. Bastoni rappresenta non solo un patrimonio tecnico, ma anche un simbolo di continuità e appartenenza. Rifiutare una cifra tanto alta è un segnale forte: significa che il club punta a mantenere intatta la propria spina dorsale, difendendo con orgoglio i suoi campioni.

Per il momento, dunque, la storia tra Bastoni e l’Inter continua, più salda che mai. E se il Liverpool vorrà davvero insistere, dovrà fare i conti non solo con il valore economico del difensore, ma soprattutto con il suo attaccamento ai colori nerazzurri.