Calciomercato Inter, irrompe Mourinho! Lo Special One vuole portare Bastoni al Real Madrid. Cosa sta succedendo

Calciomercato Inter, Mourinho vorrebbe portare Alessandro Bastoni al Real Madrid. Ultimissimi aggiornamenti

Un nuovo asse di mercato si infiamma tra l’Italia e la Spagna. Questa volta, le sirene iberiche per Alessandro Bastoni non provengono da Barcellona, bensì dalla capitale: il Real Madrid è tornato alla carica per il forte difensore centrale dell’Inter. I rapporti tra i due prestigiosi club sono eccellenti, come dimostrato dalla recente fumata bianca per Denzel Dumfries, sbarcato in Spagna tramite il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro. L’occasione ideale per riaprire i tavoli di trattativa si è presentata pochi giorni fa al Santiago Bernabeu, in occasione del prestigioso “Corazon Classic Match”, la sfida benefica tra le leggende delle due formazioni.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il summit tra Perez e Marotta: le richieste per la cessione

A margine dell’evento, che ha visto scendere in campo anche icone come Javier Zanetti, il neo ri-eletto presidente madridista Florentino Perez ha pranzato con Beppe Marotta, a capo della delegazione nerazzurra. Durante l’incontro – secondo La Gazzetta dello Sport – si è parlato concretamente del futuro del centrale azzurro. L’Inter ritiene il classe ’99 un asset fondamentale, blindato da un contratto in scadenza nel 2028, ma di fronte a un’offerta congrua i piani potrebbero cambiare. La base d’asta invalicabile per il difensore mancino è fissata a 70 milioni di euro, la stessa quota minima richiesta mesi fa ai blaugrana.

Il mercato nerazzurro è in pieno fermento, tanto che sui possibili colpi in entrata lo stesso Marotta ha rilasciato una battuta emblematica su Palestra: “Ci piace, ma…”, confermando le attente valutazioni della società per il futuro della rosa.

Il nuovo Real di Mourinho e le riflessioni del difensore

A guidare la rivoluzione del Real Madrid ci sarà una vecchia e vincente conoscenza interista: José Mourinho. Lo Special One, tornato sulla panchina delle Merengues a tredici anni di distanza dal suo addio, avrà l’ultima parola sull’operazione. Il club iberico è protagonista di una sessione faraonica, avendo già chiuso gli acquisti di Cucurella, Konatè e Bernardo Silva. Mourinho apprezza moltissimo l’esperienza internazionale di Bastoni (61 presenze tra Champions ed Europa League), ritenendolo perfetto per il suo scacchiere.

Il giocatore è reduce da una stagione trionfale, coronata dalla doppietta scudetto-Coppa Italia sotto la guida di Cristian Chivu, ma anche da alcune tensioni post Inter-Juventus che lo avevano portato a valutare un clamoroso addio alla Serie A.

Gli scenari in entrata per la difesa nerazzurra

Una cessione di Bastoni al Real Madrid per 70 milioni stravolgerebbe totalmente il calciomercato dell’Inter, garantendo un budget vitale per la ricostruzione. Per colmare l’eventuale vuoto di una colonna da 298 presenze e 9 trofei, la dirigenza monitora sempre Oumar Solet. L’Udinese attende un rilancio a quota 25 milioni di euro, ma è evidente che, in caso di partenza del proprio baluardo difensivo, la società meneghina sarebbe costretta a operare più acquisti di spessore per blindare la retroguardia.