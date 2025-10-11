Calciomercato Inter, Bild: Bisseck valuta l’addio a gennaio. Teme di perdere il Mondiale

Calciomercato Inter, Bild: Bisseck valuta l’addio nella sessione di gennaio. Teme di perdere il Mondiale per le troppe panchine

L’impatto devastante di Manuel Akanji sulla difesa dell’Inter ha prodotto un effetto collaterale inaspettato, creando un grosso problema per un altro talento nerazzurro: Yann Bisseck. Il difensore tedesco, che nutre il grande sogno di essere convocato per giocare il suo primo Mondiale con la Germania, si trova ora in una posizione scomoda, quasi oscurato dallo strapotere del suo compagno di reparto. Con le scelte del CT Julian Nagelsmann che si decideranno nei prossimi, cruciali mesi, per Bisseck è fondamentale percepire una certa centralità nel progetto tecnico del suo club, un prerequisito che al momento sembra mancare.

Le voci sul suo malumore arrivano direttamente dalla Germania, lanciate dal quotidiano Bild, e delineano uno scenario radicalmente cambiato. Di fronte al rischio concreto di perdere il treno per il Mondiale, Bisseck sarebbe ora pronto a chiedere la cessione e a dire addio all’Inter già nella sessione invernale di calciomercato. Una posizione in netta controtendenza rispetto a quanto accaduto solo pochi mesi fa, in estate, quando il difensore aveva respinto con decisione l’interesse del Crystal Palace, preferendo rimanere a Milano per giocarsi le sue carte.

A preoccupare il giocatore è il drastico calo del suo minutaggio. Confrontando la stessa porzione di partite tra campionato e Champions League, un anno fa Bisseck aveva accumulato 271 minuti in campo, mentre nella stagione attuale è fermo ad appena 157 minuti, con il rischio che questo divario aumenti ulteriormente. Per un allenatore come Nagelsmann, che considera un ruolo da protagonista nel proprio club un requisito essenziale per la convocazione, questa situazione è un campanello d’allarme.

La Bild si spinge oltre, ipotizzando anche un crollo del prezzo del cartellino. Secondo la testata tedesca, i dirigenti nerazzurri sarebbero a conoscenza della situazione e, mentre in estate il valore del giocatore era fissato a circa 40 milioni di euro, ora sarebbero disposti a cederlo per una cifra notevolmente inferiore, intorno ai 20-25 milioni.

Tuttavia, da Viale della Liberazione filtra una versione diversa. Al momento non arrivano commenti ufficiali, ma la linea del club è chiara: il problema di Bisseck non deve diventare un problema dell’Inter. A Milano, tutti sarebbero felici di una sua eventuale convocazione, ma le scelte tecniche dell’allenatore Chivu vanno rispettate e il giocatore avrà comunque le sue occasioni per mettersi in mostra. Se poi la sua volontà sarà quella di partire, il club ascolterà le offerte, ma a un prezzo giusto. E quel prezzo, almeno ad oggi, non è sceso: per l’Inter, la valutazione di Bisseck non deve essere inferiore ai 30 milioni di euro. La finestra di gennaio si preannuncia calda.