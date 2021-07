Calciomercato Inter, caccia all’erede di Hakimi: due nomi in lizza

Continua la ricerca dell’Inter per il successore di Achraf Hakimi. Per i nerazzurri ci sono due nomi in pole

L’esperto di mercato Alessandro Sugoni, intervenuto a Sky Sport, ha fatto chiarezza sulla situazione del mercato nerazzurro, in particolare legato al dopo Hakimi:

«È tornato a rimbalzare il nome di Dumfries, si parlava addirittura di un viaggio in Italia già. In realtà rimane un’operazione troppo onerosa, non ci sono le condizioni economiche per fare la trattativa. Zappacosta e Bellerin sono nomi sempre buoni per la fascia destra».

