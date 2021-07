Calciomercato Inter: caccia all’esterno, tutti i nomi seguiti da Ausilio e Marotta

La priorità in casa Inter è e rimane l’esterno: Inzaghi lo vuole al più presto e Marotta ed Ausilio sono al lavoro per accontentarlo

Si continua a lavorare in casa Inter per regalare un esterno a Simone Inzaghi. Tanti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio che – come sottolinea Il Corriere dello Sport – devono fare i conti sia con le difficoltà del mercato e sia con il diktat imposto dalla società. Il sogno rimane Dumfries ma il Psv tiene duro e non accetta la formula del prestito: l’olandese costa 15-20 milioni.

Hateboer piace ma l’esterno dell’Atalanta è ancora alle prese con un infortunio e quindi il suo nome è stato accantonato. Rimane vivo il nome di Nandez così come rimane ampia la distanza tra Cagliari e Inter. Occhio anche a Zappacosta che intriga perché utilizzabile sia a destra sia a sinistra, ma qui il problema è la valutazione del Chelsea che chiede una cessione a titolo definitivo per 12-14 milioni. Bellerin è un passo indietro. Circolano pure i nomi di Mazraoui dell’Ajax e Celik del Lille che però andrebbero acquistati. A sinistra lo United potrebbe essere spinto a privarsi in prestito di Telles che ha uno stipendio importante e non rientra nel progetto. Difficile sperare la stessa cosa per Marcos Alonso del Chelsea. Kurzawa è un’opzione che non trova tutti d’accordo. Niente affondi per Van Aanholt, a un passo dal Galatasaray.